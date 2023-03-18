На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
EMSC: землетрясение магнитудой 4,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В юго-восточной части Турции на территории провинции Кахраманмараш произошло магнитудой 4,8, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 5.14 по времени UTC (8.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гексун. Очаг находился на глубине двух километров.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.
https://1prime.ru/society/20230318/840112359.html
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