МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В юго-восточной части Турции на территории провинции Кахраманмараш произошло магнитудой 4,8, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ущерб от землетрясений в Турции оценили в девять процентов нацдохода

Землетрясение было зафиксировано в 5.14 по времени UTC (8.14 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гексун. Очаг находился на глубине двух километров.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.