МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ушел из жизни в возрасте 94 лет последний главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Владимир Чернавин, сказано в сообщении в Telegram-канале телеканала "Звезда" со ссылкой на дочь военачальника. Названа цель разведки упавшего в Черном море американского беспилотника

"Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин. Его не стало на 95-м году жизни. Чернавин скончался сегодня ночью в половине второго в госпитале. Прощание пройдет в воинском мемориале в Мытищах", — говорится в сообщении.

Владимир Чернавин родился 22 апреля 1928 года в городе Николаев Украинской ССР. Проходил обучение в Высшем военно-морском училище имени М.В. Фрунзе в 1947-1951 годах. Находясь по его командованием, подводная лодка "К-21" в 1962 году впервые в отечественном флоте совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток и, пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подледного плавания и всплытия в полынье.

В феврале-марте 1966 года Чернавин возглавил походный штаб трансокеанского перехода двух атомоходов "К-116" и "К-133" с Северного на Тихоокеанский флот под руководством контр-адмирала Анатолия Сорокина. Впервые в истории ВМФ СССР корабли за полтора месяца прошли 25 тысяч миль, ни разу не всплывая на поверхность. Чернавин стал главнокомандующим ВМФ СССР в ноябре 1985 года. Герой Советского Союза. Кавалер двух орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени, Александра Невского и других.