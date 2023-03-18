МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает прекращение украинского гражданства для имеющих его россиян с даты подачи заявления в МВД РФ о нежелании состоять в таком гражданстве, документ опубликован на портале правовой информации. Песков: решение МУС об "аресте" Путина ничтожно с точки зрения права

Авторами законопроекта являются парламентарии Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев (СРЗП), Сергей Леонов (ЛДПР) и Артем Туров (ЕР).

"Использование на практике данного механизма должно обеспечить таким гражданам РФ реализацию прав на трудоустройство в государственные и муниципальные органы… обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к гостайне, а также урегулирование иных вопросов, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором", — сказано в заключении международного комитета Совета Федерации.

Закон предусматривает, что со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин России обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины". Согласно закону, при несоблюдении этого обязательства выносится заключение, по которому заявление о прекращении гражданства Украины считается недействительным.

"Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения", — отмечалось в заключении комитета СФ.