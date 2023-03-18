МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел новые санкции против 141 юридического лица из РФ, Ирана и ОАЭ, соответствующий указ опубликован в субботу на сайте его офиса. МИД назвал важный аспект урегулирования на Украине

Таким образом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 18 марта "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В санкционном списке указано 141 юридическое лицо из Российской Федерации, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, под санкции попали АО "Концерн "Калашников", АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", иранские компании Mahan Airlines. компании по производству беспилотников Shahed Aviation Industries Research Center и Paravar Pars Company и другие.

Санкции вводятся сроком на десять лет, среди прочего предусматривают блокировку активов, ограничивают осуществление торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, вводят запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и прочее.