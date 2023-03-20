Всемирный доклад о счастье: Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финляндию в шестой раз назвали самой счастливой страной в мире, следует из Всемирного доклада о счастье.
Исследование "доклада" основано на шести основных факторах: соцподдержка, доход, свобода, здоровье, щедрость, уровень коррупции. Публикация приурочена к Международному дню счастья 20 марта.
"Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд", — сказано в докладе. Добавляется, что в тройку лидеров также вошли Дания и Исландия. Афганистан и Ливан признаны самыми несчастными странами.
Кроме того, Россия заняла 70-е место, а Украина — 92-е.
Отмечается, что рейтинг самых счастливых стран публикуется с 2012 года.
https://1prime.ru/society/20230320/840123055.html
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