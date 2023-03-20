МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Финляндию в шестой раз назвали самой счастливой страной в мире, следует из Всемирного доклада о счастье. Рост цен на электроэнергию в Финляндии достигал 353 процентов в 2022 году

Исследование "доклада" основано на шести основных факторах: соцподдержка, доход, свобода, здоровье, щедрость, уровень коррупции. Публикация приурочена к Международному дню счастья 20 марта.

"Финляндия остается на первом месте уже шестой год подряд", — сказано в докладе.

Добавляется, что в тройку лидеров также вошли Дания и Исландия. Афганистан и Ливан признаны самыми несчастными странами.

Кроме того, Россия заняла 70-е место, а Украина — 92-е.

Отмечается, что рейтинг самых счастливых стран публикуется с 2012 года.