В Госдуме предложили сделать образование полностью бесплатным
Лидер "Справедливой России" Миронов предложил сделать образование полностью бесплатным
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Образование в России нужно срочно сделать полностью бесплатным, чтобы подготовить "армию молодых специалистов", считает лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
По его словам, такая мера отвечает "здравому смыслу".
"Это необходимо для подготовки армии молодых специалистов, способных перезапустить отечественную промышленность, и в короткие сроки реализовать программу импортозамещения", — пояснил Миронов в интервью РИА Новости.
Кроме того, политик призвал уйти от бакалавриата и магистратуры, вернув советскую модель образования со специалитетом и аспирантурой, "которые будут готовить специалистов абсолютно бесплатно".
Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что в системе высшего образования назрели изменения, связанные с новыми требованиями в экономике. Глава государства предложил вернуться к традиционной системе, при которой специалистов готовят от четырех до шести лет.
https://1prime.ru/society/20230320/840124598.html
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