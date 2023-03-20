МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Образование в России нужно срочно сделать полностью бесплатным, чтобы подготовить "армию молодых специалистов", считает лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. В России растет спрос на специалистов в сфере образования

По его словам, такая мера отвечает "здравому смыслу".

"Это необходимо для подготовки армии молодых специалистов, способных перезапустить отечественную промышленность, и в короткие сроки реализовать программу импортозамещения", — пояснил Миронов в интервью РИА Новости.

Кроме того, политик призвал уйти от бакалавриата и магистратуры, вернув советскую модель образования со специалитетом и аспирантурой, "которые будут готовить специалистов абсолютно бесплатно".

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что в системе высшего образования назрели изменения, связанные с новыми требованиями в экономике. Глава государства предложил вернуться к традиционной системе, при которой специалистов готовят от четырех до шести лет.