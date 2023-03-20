МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости. Самолет, на котором, предположительно, летит Си Цзиньпин, сел в Москве

Отмечается, что самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2".

Визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта по приглашению Путина стал его первой заграничной поездкой после переизбрания.

Согласно китайскому МИД, переговоры укрепят взаимное доверие сторон и придадут новый импульс развитию отношений.

Подчеркивается, что Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества, а также подписать ряд документов.