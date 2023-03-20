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Си Цзиньпин прибыл в Москву
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Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости. Отмечается, что самолет... ПРАЙМ, 20.03.2023
общество , новости, си цзиньпин, москва, визит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2".
Визит Си Цзиньпина в Москву 20-22 марта по приглашению Путина стал его первой заграничной поездкой после переизбрания.
Согласно китайскому МИД, переговоры укрепят взаимное доверие сторон и придадут новый импульс развитию отношений.
Подчеркивается, что Путин и Си Цзиньпин намерены обсудить дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества, а также подписать ряд документов.