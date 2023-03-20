МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Руперт Мердок в 92 года женится на 66-летний вдове музыканта Честера Смита Энн-Лесли Смит, сообщило издание New York Post. Юрист рассказала об особенностях брачного договора

"Я очень переживал. Я боялся влюбиться, но я знал, что это будет в последний раз. Надеюсь, так и будет. Я счастлив", — сказал медиатитан.

Отмечается, что 66-летняя Энн-Лесли Смит познакомилась с предпринимателем в сентябре 2022 года. Мердок сделал ей предложение 14 февраля. Свадьба состоится в конце лета.

Руперт Мердок в 1979 году основал медиахолдинг News Corporation, в состав которого входят газеты Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Миллиардеру также принадлежат телеканал Fox News, телекомпания 20th Century Fox, ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.