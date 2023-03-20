МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. План Пекина по урегулированию украинского кризиса можно обсудить, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил состояние китайской экономики

Глава государства отметил в ходе неформальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, что внимательно ознакомился с китайским мирным планом. Он подчеркнул, что Москва открыта для переговоров по этому вопросу.

"Обсудим безусловно все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся безусловно с уважением", — сказал Путин.