Американский ветеран Дрейвен: Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал свою страну Западу, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. Об этом сообщает РИА Новости.
По выражению Дрейвена, "единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше".
При этом он отметил, что "Запад знает, что победить Россию в военном отношении — не вариант, и они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами".
Из этого ветеран делает вывод, что государствам Запада больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде.
https://1prime.ru/society/20230321/840133653.html
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