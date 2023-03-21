МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал свою страну Западу, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. Об этом сообщает РИА Новости. Путин признался, в чем Россия завидует Китаю

По выражению Дрейвена, "единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше".

При этом он отметил, что "Запад знает, что победить Россию в военном отношении — не вариант, и они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами".

Из этого ветеран делает вывод, что государствам Запада больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованный ордер на арест в Международном уголовном суде.