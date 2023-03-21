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Шольц рассказал о регулярных и долгих телефонных разговорах с Путиным
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в беседе с газетой Rheinische Post о регулярных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер отметил, что это были долгие... ПРАЙМ, 21.03.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, олаф шольц, переговоры, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в беседе с газетой Rheinische Post о регулярных разговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Канцлер отметил, что это были долгие разговоры, иногда длившиеся до полутора часов.
"Иногда на немецком, иногда с переводом", — сказал Шольц и подчеркнул, что во время бесед главы стран придерживались вежливого тона.
В то же время Шольц сообщил, что в ходе переговоров у него всегда возникали разногласия с президентом России по вопросам, касающихся конфликта на Украине.