МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал в беседе с газетой Rheinische Post о регулярных разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Бундесбанк спрогнозировал сокращение экономики ФРГ в первом квартале

Канцлер отметил, что это были долгие разговоры, иногда длившиеся до полутора часов.

"Иногда на немецком, иногда с переводом", — сказал Шольц и подчеркнул, что во время бесед главы стран придерживались вежливого тона.

В то же время Шольц сообщил, что в ходе переговоров у него всегда возникали разногласия с президентом России по вопросам, касающихся конфликта на Украине.