МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Полиция Капитолия готовится к протестам в связи с возможным предъявлением обвинений экс- президенту США Дональду Трампу, передает издание Politico, ссылаясь на источники. Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

Как пишет издание, источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что "полиция Капитолия готовится к возможным протестам в преддверии возможного предъявления обвинений бывшему президенту Дональду Трампу… Уровень безопасности полиции будет повышен, начиная с утра вторника (по местному времени — прим. ред.)"

Вместе с тем отмечается, что полицейская разведка предположила, что наиболее масштабные протесты могут произойти не у Капитолия, а у поместья Трампа во Флориде и в Нью-Йорке.