МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали фигурантами уголовного дела после попытки обмануть майора полиции, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области. Раскрыта новая схема мошенничества с удаленной работой

Аферисты позвонили женщине, представившись виновным в аварии с пострадавшими знакомым и "следователем", который обещал не возбуждать "дело" за 120 тысяч рублей. Потенциальна жертва, оказавшаяся майором полиции, поняла уловку и решила подыграть мошенникам. Она согласилась на предложение "следователя", назвала адрес, откуда можно забрать деньги, затем сообщила коллегам.

Пресс-служба отметила, что по указанному адресу подъехало такси, водитель которого не был осведомлен о преступной деятельности заказчика. Он отвез деньги в Люберцы и передал курьерам, их задержала оперативная группа.

"Задержанные пояснили, что выполняли роль курьеров и данные деньги должны были передать сообщнику. В отношении подозреваемых следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, статьей 159 УК РФ", — подчеркнули в ГУМВД.