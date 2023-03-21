МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Жителя Омска, похитившего из торгового центра автомат с конфетами, задержали в подъезде, рассказали в областной полиции. Россиянин украл для своих детей почти 100 плиток шоколада

Правоохранители, приехав на вызов жильцов дома на улице Труда, задержали 46-летнего мужчину, который находился в подъезде с автоматом со сладостями. В ходе следствия было установлено, что задержанный выкрал аппарат рано утром из торгового центра на улице Котельникова.

В полиции отмечают, что в отношении любителя сладкого завели уголовное дело по статье "Кража", автомат вернули владельцу.

Следствие не уточняло, успел ли мужчина съесть конфеты.