Полиция сообщила, что задержала омича за кражу автомата с конфетами
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Жителя Омска, похитившего из торгового центра автомат с конфетами, задержали в подъезде, рассказали в областной полиции.
Правоохранители, приехав на вызов жильцов дома на улице Труда, задержали 46-летнего мужчину, который находился в подъезде с автоматом со сладостями. В ходе следствия было установлено, что задержанный выкрал аппарат рано утром из торгового центра на улице Котельникова.
В полиции отмечают, что в отношении любителя сладкого завели уголовное дело по статье "Кража", автомат вернули владельцу.
Следствие не уточняло, успел ли мужчина съесть конфеты.
https://1prime.ru/society/20230321/840142561.html
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