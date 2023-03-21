МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема в США, пишет газета La Repubblica. Суд ЕС обязал Mercedes выплатить компенсацию по дизельному иску

В 2022 году Усса-младшему и других российских граждан в США обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали в Милане 17 октября.

Заседание по делу Усса проходило 27 февраля.

Источник, знакомый со следствием, рассказал РИА Новости, что защита сына губернатора намерена обжаловать решение в Кассационном суде.