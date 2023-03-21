2023-03-21T16:13:00+03:00
2023-03-21T16:18:21+03:00
2023-03-21T16:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230321/840144739.html
СМИ: итальянский суд одобрил экстрадицию сына губернатора Усса
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема в США, пишет газета La Repubblica. В 2022 году Усса-младшему и других... ПРАЙМ, 21.03.2023
общество , новости, артем усс, италия, сша
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277870.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277870.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277867.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277867.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277864.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/78/832277864.jpg
https://auto.1prime.ru/auto/20230321/840142004.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема в США, пишет газета La Repubblica.
В 2022 году Усса-младшему и других российских граждан в США обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали в Милане 17 октября.
Заседание по делу Усса проходило 27 февраля.
Источник, знакомый со следствием, рассказал РИА Новости, что защита сына губернатора намерена обжаловать решение в Кассационном суде.