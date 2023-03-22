МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май. ЕС планирует нарастить инвестиции в энергосектор Алжира

"Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России (Владимира Путина)", — сказал Теббун в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к визиту Теббуна в Россию начата, но даты еще не определены.