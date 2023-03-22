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Президент Алжира анонсировал свой визит в Россию
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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май. "Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России... ПРАЙМ, 22.03.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, алжир, россия, президент, визит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его визит в Россию запланирован на май.
"Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России (Владимира Путина)", — сказал Теббун в интервью телеканалу Al Jazeera.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к визиту Теббуна в Россию начата, но даты еще не определены.