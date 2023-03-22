Пушков жестко ответил на недовольство Евросоюза из-за визита Си Цзиньпина
Пушков: недовольство Европы в связи с визитом Си Цзиньпина вряд ли изменит позицию Китая
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Недовольство Европы из-за визита председателя Китая Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию КНР, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он считает, что китайское руководство в полной мере осознает, что степень автономии Европы от США существенно сократилась за последние годы.
"Да, Европа нужна Китаю как торгово-экономический партнер. Но нынешний кризис показал, что даже в этом, ограниченном экономикой качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени. Проще говоря, на Европу трудно полагаться", — написал Пушков.
По его мнению, ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью, то есть государства Европы готовы принести экономические отношения в жертву общей политике Запада.
"Напротив, и по объективным, и по субъективным параметрам Россия имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника для Китая. Как и Китай — для России", — заключил парламентарий.
https://1prime.ru/society/20230322/840150496.html
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