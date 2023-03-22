МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Недовольство Европы из-за визита председателя Китая Си Цзиньпина в Россию вряд ли изменит позицию КНР, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В США назвали "вызовом" визит Си Цзиньпина в Москву

Он считает, что китайское руководство в полной мере осознает, что степень автономии Европы от США существенно сократилась за последние годы.

"Да, Европа нужна Китаю как торгово-экономический партнер. Но нынешний кризис показал, что даже в этом, ограниченном экономикой качестве она ненадежна, поскольку готова обрубать выгодные налаженные связи ради единой позиции с США, конфликт которых с Китаем — дело времени. Проще говоря, на Европу трудно полагаться", — написал Пушков.

По его мнению, ценность Европы как экономического партнера Китая подрывается ее политической ненадежностью, то есть государства Европы готовы принести экономические отношения в жертву общей политике Запада.

"Напротив, и по объективным, и по субъективным параметрам Россия имеет все базовые черты стратегического партнера и геополитического союзника для Китая. Как и Китай — для России", — заключил парламентарий.