МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Британская Financial Times в статье с развернутым заголовком "Си Цзиньпин поддерживает Путина по вопросу Украины, но избегает комментариев по газопроводу" отмечает, что Си Цзиньпин поддержал позицию Путина в украинском конфликте, но пока не дал обещаний в отношении строительства газопровода "Сила Сибири-2", который перенаправит поставки российского газа из Европы в Азию. Си Цзиньпин рассказал об итогах переговоров с Путиным

Основная же цель президента России Владимира Путина во время визита китайского лидера состояла, как считают авторы статьи, именно в том, чтобы добиться согласия Си Цзиньпина на строительство этого газопровода. И в статье подчеркивается, что на второй день визита российский президент говорил о проекте "Сила Сибири-2", как уже о достигнутом соглашении, по которому "практически все параметры уже обговорены".

Немецкая Die Welt, со своей стороны, в статье под заголовком "Путин и Си хотят начать в Москве новую эру отношений" заостряет внимание на том, что Кремль поддержал скромную и вежливую позицию Пекина в отношении конфликта на Украине.

При этом отмечается, что Москва благосклонно приняла китайские мирные предложения из 12 пунктов, в отличие от Запада, который сразу же раскритиковал "мирные подарки" Пекина якобы за потакание Москве.

Французское издание Le Point в статье "Китай и Россия, два одиноких государства" пишет, что Путин и Си Цзиньпин "считают себя хранителями мировой стабильности перед лицом Запада, который после конца холодной войны твердо решил поменять международные "правила игры" в свою пользу".

Авторы убеждены, что оба лидера считают себя защитниками истинного международного права, базирующегося на ООН и суверенитете государств.

Вместе с тем в статье утверждается: "Си Цзиньпин пытался расколоть европейцев. Но в Восточной Европе он натолкнулся на сопротивление. Чехи и прибалты объявили о своей поддержке Тайваня, а Украина принимает у себя японского премьера".