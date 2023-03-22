МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд в Гааге (МУС), — это возмутительное безумие Запада, заявил обозреватель болгарского издания "Дума" Дахер Дахер-Ламот. СМИ: итальянский суд одобрил экстрадицию сына губернатора Усса

Комментируя решение МУС об "аресте" президента России Владимира Путина, болгарский обозреватель отметил: "Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом <…>, я бы заметил двойные стандарты и маразм (МУС — прим. ред.). Мир больше не может это терпеть".

При этом Дахер-Ламот высказал убеждение, что лицемерие не позволяет суду в Гааге видеть настоящие военные преступления, которые совершает Запад.

В частности, обозреватель напомнил о вторжении Соединенных Штатов в Ирак и убийстве миллионов мирных жителей, преступлениях французских войск в Африке, убийстве израильскими силами журналистки Ширин Абу Акле. По словам Дахер-Ламота, суд в Гааге даже не обратил внимания на эти вопиющие события, что является "возмутительным безумием".