Международный уголовный суд в Гааге обвинили в шизофренической русофобии
"Дума": даже шизофренический русофоб увидел бы двойные стандарты суда в Гааге
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Двойные стандарты, которыми руководствуется Международный уголовный суд в Гааге (МУС), — это возмутительное безумие Запада, заявил обозреватель болгарского издания "Дума" Дахер Дахер-Ламот.
Комментируя решение МУС об "аресте" президента России Владимира Путина, болгарский обозреватель отметил: "Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом <…>, я бы заметил двойные стандарты и маразм (МУС — прим. ред.). Мир больше не может это терпеть".
При этом Дахер-Ламот высказал убеждение, что лицемерие не позволяет суду в Гааге видеть настоящие военные преступления, которые совершает Запад.
В частности, обозреватель напомнил о вторжении Соединенных Штатов в Ирак и убийстве миллионов мирных жителей, преступлениях французских войск в Африке, убийстве израильскими силами журналистки Ширин Абу Акле. По словам Дахер-Ламота, суд в Гааге даже не обратил внимания на эти вопиющие события, что является "возмутительным безумием".
https://1prime.ru/society/20230322/840151451.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.