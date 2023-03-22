МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали в статье для Wall Street Journal обозреватели Энн Симмонс и Остин Рэмзи. Ведущие западные СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в Москву

Журналисты отметили, что "Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран".

Авторы констатируют, что сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность на Западе, где рассматривают "эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников".