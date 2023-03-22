WSJ: высказывания Путина и Си Цзиньпина вызвали переполох на Западе
WSJ: осуждение лидерами РФ и КНР продвигаемой США политики вызвало переполох на Западе
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заручился поддержкой развивающихся стран и устроил на Западе настоящий переполох, осудив продвигаемую США внешнюю политику, написали в статье для Wall Street Journal обозреватели Энн Симмонс и Остин Рэмзи.
Журналисты отметили, что "Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран".
Авторы констатируют, что сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность на Западе, где рассматривают "эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников".
https://1prime.ru/society/20230322/840151499.html
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