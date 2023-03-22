Guardian: большинство стран не разделяют взглядов Запада на Украину
Guardian: большинство государств не поддерживают позицию Запада по конфликту на Украине
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Большинство государств не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, заявил обозреватель Guardian Джонатан Стил.
Он отметил, что сегодня — спустя 30 лет после распада Советского Союза — видны "признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием", и при этом в число соперников США входит уже не только Россия, но и "все более уверенный в себе Китай". Резюмируя, обозреватель отметил, что действия Соединенных Штатов и их союзников вызывают сомнения у государств Азии, Африки и Латинской Америки.
https://1prime.ru/society/20230322/840151805.html
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