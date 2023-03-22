МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Большинство государств не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, заявил обозреватель Guardian Джонатан Стил. WSJ: высказывания Путина и Си Цзиньпина вызвали переполох на Западе

Он отметил, что сегодня — спустя 30 лет после распада Советского Союза — видны "признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием", и при этом в число соперников США входит уже не только Россия, но и "все более уверенный в себе Китай".

Резюмируя, обозреватель отметил, что действия Соединенных Штатов и их союзников вызывают сомнения у государств Азии, Африки и Латинской Америки.