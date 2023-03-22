МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Трансферная стоимость грузинского футболиста "Наполи" Хвичи Кварацхелии поднялась до 85 миллионов евро, сообщает портал Transfermarkt. Развенчан главный миф о реакции Манту

Еще в ноябре 2022 года портал оценил стоимость грузинского игрока в 60 миллионов евро, а до перехода в "Наполи", когда футболист еще играл за батумское "Динамо", Кварацхелия стоил 15 миллионов долларов. Сейчас футболист играет первый сезон за неаполитанский клуб, его контракт рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 16 голов и 14 результативных передач в 30 играх за "Наполи" во всех турнирах.

Кварацхелии 22 года, он играл за казанский "Рубин" в 2019-2022 годах. В марте прошлого года футболист приостановил контракт с казанцами, воспользовавшись разрешением ФИФА, и перешел в батумское "Динамо". Его дважды признавали лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги — в сезонах 2019-2020 и 2020-2021.