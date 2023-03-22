МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Основным рынком для грузинского вина является Россия, где покупатели предпочитают, в основном, красные вина, рассказал РИА Новости владелец винодельческого хозяйства Ираклий Котетишвили. В России введут спецмарку с эмблемой отечественного вина

"Я могу сказать реально, что происходит сегодня: основной рынок для грузинского вина — это Россия",- сказал он, отметив, что "для нас это очень важный рынок, мы постоянно стараемся его больше развивать".

"Это, я думаю, очень серьезное для Грузии направление. Это не просто сектор, бизнеса, в винодельческом секторе Грузии задействованы практически полнаселения Грузии",- добавил бизнесмен.

Он рассказал, что по данным прошлого года, поставки грузинского вина в Россию увеличились. Отвечая на вопрос о том, какое вино предпочитают россияне, винодел сказал: "Оба: и красное и белое, но по поставкам лидирует красное".

В среду в Москве проходит экономический форум "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией".