МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия и Китай сделали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, сообщает "Гуаньча". Читатели портала с восторгом встретили эту новость и отметили, что от такого мощного союза США "будут дрожать от страха". СМИ начали обратный отсчет до краха экономики США

По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта совершил государственный визит в Москву. По итогам переговоров лидеры двух подтвердили крепкие узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки, дружбы между двумя народами. Также они подписали несколько документов о сотрудничестве.

В обсуждении читатели горячо поддержали совместное послание лидеров России и КНР.

"Это образец для всех межгосударственных отношений!" — написал один из комментаторов.

"Люди всего мира, объединяйтесь! Китай и Россия, всегда будьте вместе и выступайте против всех форм гегемонии", — добавил другой.

"События этого и прошлого года будут когда-нибудь обязательными вопросами для вступительных экзаменов в университеты", — выразил уверенность еще один.

"России нужен процветающий и стабильный Китай, а Китаю нужна сильная и могущественная Россия. Взаимное доверие между двумя крупными странами достигло самого высокого уровня. Давайте продолжать работать вместе", — говорится в дискуссии. Аналитик оценила последствия сближения Россия и Китая для банков

"Читайте внимательно, это историческое заявление. После прочтения я чувствую себя таким вдохновленным. <…> Большинство стран не должно стоять на стороне гегемонии и стремиться к порядку, основанному на правилах США. Ведь это тупик", — добавил еще один юзер.

"Невидимая архитектура общей безопасности уже создана и готова к активации в надлежащее время, стоит только НАТО сделать следующий шаг. Хоть этого еще не видно, но сдерживающий эффект уже заметен!" — прокомментировал другой читатель.

"Китай и Россия стоят спиной к спине и противостоят мировой гегемонии и доминированию Запада. Пусть китайско-российская дружба длится вечно!" — подытожили пользователи портала.