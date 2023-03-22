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Россия всегда будет важной для Европы, заявил глава МИД Австрии
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Россия всегда будет важной частью Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Министр отметил, что 91 процент крупнейших западных компаний, в том числе банки,... ПРАЙМ, 22.03.2023
общество , новости, австрия, россия, европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия всегда будет важной частью Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Министр отметил, что 91 процент крупнейших западных компаний, в том числе банки, продолжают работать в России.
Он также назвал возможность разорвать с Москвой все связи иллюзорным.
"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет", — подчеркнул Шалленберг.
Кроме того, глава австрийского ведомства высказался против введения новых санкций в короткий период времени, поскольку они не успевают заработать.