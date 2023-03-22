МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия всегда будет важной частью Европы, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. "Безумцы разрушают Европу". В Австрии раскрыли, во что Боррель превратил ЕС

Министр отметил, что 91 процент крупнейших западных компаний, в том числе банки, продолжают работать в России.

Он также назвал возможность разорвать с Москвой все связи иллюзорным.

"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет", — подчеркнул Шалленберг.

Кроме того, глава австрийского ведомства высказался против введения новых санкций в короткий период времени, поскольку они не успевают заработать.