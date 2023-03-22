МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Информация о проверке Елены Блиновской полицией является фейком, сказано в публикации российского блогера в Telegram. Против блогера Митрошиной возбудили уголовное дело по уклонению от налогов

Ранее СМИ сообщали о проверке Блиновской на предмет уплаты налогов, а также из-за жалоб участниц марафонов.

"Я всегда говорю, что в нашей стране живут очень талантливые люди! Вот бы всю эту энергию направить на созидание. За последний час мне позвонило столько журналистов! Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов — фейк, — сказала блогер.

Блиновская подчеркнула, что в данный момент находится на отдыхе.

Блогер также посоветовала проверять факты перед тем, как делать такие заявления.