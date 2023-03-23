Чехия продлит запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
Правительство Чехии решило продлить запрет на выдачу виз россиянам до конца 2024 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Чехия продлит действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2024 года — эту меру одобрило правительство страны, сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте кабинета министров.
Отмечается, что запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам Чехия ввела сразу же после начала СВО. В июне 2022 года запрет был продлен до марта 2023-го. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.
Теперь, кроме продления запрета, вводятся и новые ограничения: визу не будут выдавать даже тем россиянам и белорусам, которые имеют другое гражданство.
https://1prime.ru/society/20230323/840166769.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.