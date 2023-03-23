МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Чехия продлит действующий запрет на выдачу виз россиянам и белорусам до конца марта 2024 года — эту меру одобрило правительство страны, сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте кабинета министров. Чехия собралась взыскать с России "долг", пишут СМИ

Отмечается, что запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам Чехия ввела сразу же после начала СВО. В июне 2022 года запрет был продлен до марта 2023-го. Исключение было сделано для поездок с гуманитарной целью.

Теперь, кроме продления запрета, вводятся и новые ограничения: визу не будут выдавать даже тем россиянам и белорусам, которые имеют другое гражданство.