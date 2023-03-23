МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Австралийский телеканал ABC усмотрел во встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве доказательство "конца мирового порядка", в котором правила составляли и нарушали западные державы. WSJ: высказывания Путина и Си Цзиньпина вызвали переполох на Западе

"Встреча… доказывает конец так называемого основанного на правилах порядка… Это многополярный мир", — говорится в сообщении, автором которого является аналитик Стэн Грэнт.

По его мнению, порядок никогда и не был мировым. Ранее речь шла о порядке, в котором "правила составляли и нарушали западные державы". Как считает Грэнт, конфликт на Украине — одна из битв за мировой порядок. Однако, подчеркивает аналитик, многие страны теперь сомневаются в полезности западноцентричного мира, зачастую "жесткого и лицемерного".

"Мир разделен. Путин и Си (Цзиньпин) заключили пакт без ограничений", — считает Грэнт.

При этом он указывает на то, что Австралия выбрала сторону Запада, свидетельством чему является, в частности, партнерство AUKUS.

Ранее министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что отношения РФ и Китая не представляют угрозы для третьих стран.

Президент РФ Владимир Путин на приеме после российско-китайских переговоров, прошедших в Москве ранее, заявлял, что отношения России и Китая — пример того, как должны взаимодействовать мировые державы, отвечающие за безопасность на планете.