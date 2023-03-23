Банк России запросил на платформе "Сбербанк-АСТ" обучение сотрудников китайскому языку
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку, следует из данных платформы.
"Оказание образовательных (консультационных) услуг по теме "Китайский язык в сфере профессиональной коммуникации (базовый уровень). Оказание образовательных либо консультационных услуг для работников Банка России общим объемом 288 (двести восемьдесят восемь) академических часов для каждой группы за два года обучения…", — гласит предложение.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина посетил Москву с государственным визитом. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ. Во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://1prime.ru/society/20230323/840169797.html
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