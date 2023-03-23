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Россиянам рассказали, как часто врут прогнозы погоды
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В 2022 году сбылось около 97 процентов прогнозов погоды, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России. "Прогнозы погоды на сутки были верны в 96,7% случаев", —... ПРАЙМ, 23.03.2023
общество , новости, россия, минприроды, прогноз погоды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В 2022 году сбылось около 97 процентов прогнозов погоды, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России.
"Прогнозы погоды на сутки были верны в 96,7% случаев", — заявил глава ведомства Александр Козлов, комментируя работу Росгидромета.
Примерно с таким же успехом сбывались прогнозы по штормовым предупреждениям.
Лучший результат показали лавинные прогнозы — они оказались верны в 99 процентах случаев.
Козлов назвал эти показатели высокими и подчеркнул, что не все страны могут похвастаться такой точностью прогнозов.