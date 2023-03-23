МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В 2022 году сбылось около 97 процентов прогнозов погоды, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Москвичам рассказали, когда нужно менять зимнюю резину

"Прогнозы погоды на сутки были верны в 96,7% случаев", — заявил глава ведомства Александр Козлов, комментируя работу Росгидромета.

Примерно с таким же успехом сбывались прогнозы по штормовым предупреждениям.

Лучший результат показали лавинные прогнозы — они оказались верны в 99 процентах случаев.

Козлов назвал эти показатели высокими и подчеркнул, что не все страны могут похвастаться такой точностью прогнозов.