МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Жителям московского региона напомнили о возможности бесплатно заменить электросчетчики. Россиянам раскрыли, что изменится в платежках за ЖКХ до 1 апреля

Как отмечается в сообщении "Мосэнергосбыта", замене подлежат вышедшие из строя приборы, а также счетчики, у которых истек межповерочный интервал.

На сайте компании можно найти график замены до конца текущего года. Работы будет проводить подрядчик – "Стройэнергоком".

Как ожидается, к следующему году в Москве и Подмосковье установят 410 тысяч новых ИПУ.