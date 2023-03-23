2023-03-23T12:10:58+03:00
2023-03-23T12:10:58+03:00
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Москвичам напомнили о бесплатной замене электросчетчиков
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Жителям московского региона напомнили о возможности бесплатно заменить электросчетчики. Как отмечается в сообщении "Мосэнергосбыта", замене подлежат вышедшие из строя приборы, а... ПРАЙМ, 23.03.2023
общество , новости, москва, счетчики
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Жителям московского региона напомнили о возможности бесплатно заменить электросчетчики.
Как отмечается в сообщении "Мосэнергосбыта", замене подлежат вышедшие из строя приборы, а также счетчики, у которых истек межповерочный интервал.
На сайте компании можно найти график замены до конца текущего года. Работы будет проводить подрядчик – "Стройэнергоком".
Как ожидается, к следующему году в Москве и Подмосковье установят 410 тысяч новых ИПУ.