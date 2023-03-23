Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения.
Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год.
"Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Что на сегодняшний день уже есть — то, что ребята из дальних уголков, из сел и деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы университета", — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов, планирует ли правительство предложить альтернативы ЕГЭ или постепенное замещение иными формами контроля качества знаний.
https://1prime.ru/society/20230323/840176487.html
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