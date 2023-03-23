МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Статистика по бедности всегда была сезонной, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Политолог объяснил, почему в России снизилась бедность

Глава правительства в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе кабмина за 2022 год. После отчета лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов раскритиковал пересмотр расчетов бедности Росстатом.

"Мы медленно и последовательно идем к тому, чтобы бороться с бедностью, в том числе через единое пособие, через социальную адресную помощь, через формулу бедности, которую мы видим, через профили семей. И без сомнения, по поводу бедности, что вы сказали, но есть вопрос, к чему стремиться. Однако все равно есть сезонность статистики. Статистика такая сложная вещь, есть сезонность", — ответил Мишустин.

Он подчеркнул, что достижение уровня бедности в 7,9 процента является важным результатом.

Премьер добавил, что поддержка семей с детьми в приоритете, а единое пособие — серьезный ответ.