ВАШИНГТОН, 23 мар — ПРАЙМ. США рассматривают китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности, с которой необходимо "покончить так или иначе", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. США встревожились визитом главы Китая в Москву

"Я считаю, что да, это так. С (этой угрозой) необходимо покончить тем или иным способом, и существуют различные методы, чтобы сделать это", — сказал он в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос одного из конгрессменов о том, рассматривают ли в администрации TikTok в качестве угрозы нацбезопасности США и, если это так, считают ли в Вашингтоне необходимым положить ей конец.

Ранее соцсети TikTok грозил запретом предыдущий президент США Дональд Трамп. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.

Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.