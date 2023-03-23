МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*, юриста Павла Чикова*, а также еще трех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать третьего марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.М. Лада-Русь (Пеунова)*, П.В. Чиков*, Р.В. Айсин*, Б.В. Бакалейко*, И.А. Варламов*, а также объединение лиц — "Парни Плюс/Парни+"**, — говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников. По аналогии с Варламовым*, Чиков* также распространял фейки о политике, проводимой властями. Более того, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Организация, выполняющая функции иноагента.