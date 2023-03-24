МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Контроль над техосмотром в РФ планируют передать от Российского союза автостраховщиков (РСА) Росаккредитации, сообщает "Российская газета". СМИ раскрыли, как изменится цена техосмотра в 2023 году

"Проверка автомобилей на исправность всех систем меняет оператора. Предполагается, что аккредитовывать пункты техосмотра будет Росаккредитация, а не Российский союз автостраховщиков, как это было до сих пор", — пишет издание.

Газета отмечает, что РСА за время работы собрал свою базу данных, создал методики и технологии для проверки, кроме того, начал вести реестр пунктов техосмотра. Эту базу данных Росаккредитации, скорее всего, придется перекупать.

В Росаккредитации изданию пояснили, что есть случаи продажи техосмотров без самой проверки автомобилей, при этом транспорт, который предназначен для массовых перевозок граждан, подлежит обязательному техосмотру. В ведомстве отметили необходимость следить, чтобы на дороги выезжали только транспортные средства, действительно прошедшие проверку. Росаккредитация предложила модель использования цифровых инструментов контроля для анализа видеопотока с камер, которые уже установлены в пунктах техосмотра, пишет газета.

"Передача ТО в ведение Росаккредитации повлечет за собой увеличение штатных должностей госслужащих. Для осуществления государственной функции и администрирования данного процесса Росаккредитацией уже сделан запрос дополнительного финансирования на выделение средств на численность в 10 штатных единиц. На 10 штатных единиц мы запрашиваем финансирование в районе 20 миллионов ежегодно. Сейчас в РСА эти же функции согласно штатному расписанию выполняет более 50 единиц", — ответили газете в ведомстве.

Там также добавили, что для инспекторов, которые осуществляют проверку операторов ТО, не установлены требования по образованию, опыту работы и квалификации. Росаккредитация уже разрабатывает концепцию по созданию информационной системы цифрового контроля за операторами техосмотра.