Посол объяснил причины агрессивности Британии в отношении России
Посол: Британия борется с Россией, чтобы выглядеть лидером коллективного Запада
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цель Великобритании — возглавить "партию войны" коллективного Запада, чтобы создать видимость своего лидерства и отвлечь внимание англичан от экономических проблем, заявил в беседе с "Известиями" посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он отметил, что действия британских властей продиктованы ощущением безответственности и безнаказанности, но Россия не только будет указывать на нарушения Соединенным Королевством основополагающих принципов международного права, к каковым можно отнести, например, предложение поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, но и не оставит без ответа все преступления правительства Великобритании.
https://1prime.ru/society/20230324/840181966.html
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