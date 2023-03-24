МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Цель Великобритании — возглавить "партию войны" коллективного Запада, чтобы создать видимость своего лидерства и отвлечь внимание англичан от экономических проблем, заявил в беседе с "Известиями" посол России в Лондоне Андрей Келин. Премьер Британии намерен увеличить оборонные расходы бюджета

Он отметил, что действия британских властей продиктованы ощущением безответственности и безнаказанности, но Россия не только будет указывать на нарушения Соединенным Королевством основополагающих принципов международного права, к каковым можно отнести, например, предложение поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, но и не оставит без ответа все преступления правительства Великобритании.