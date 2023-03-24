МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Читатели американского журнала American Thinker выразили солидарность с позицией политолога Дэвида Голдмана, который предсказал поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией. СМИ узнали, во сколько Всемирный банк оценил восстановление Украины

В American Thinker был опубликован пересказ статьи, в которой политолог Голдман прогнозирует поражение Украины в связи с превосходством России и неспособности западных стран поставить Киеву достаточно ресурсов. При этом Голдман апеллировал к высказыванию одного из участников недавнего совещания военно-политической верхушки США, который заявил, что Зеленский будет вынужден принять мирный план, предложенный Китаем.

Читатели бурно отреагировали на эту публикацию, выразив согласие с представленным мнением и, более того, предложили свои оценки и сценарии развития событий.

Пользователь bill53, в частности, отметил: "Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически Россия и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, большую часть последних 700 лет".



"Украина не победит. Угадайте, куда пойдут все американские денежные вложения в Украину?" — задалась вопросом Anna Stark.

Ей ответил читатель под ником Gafferguy: "Все деньги на самом деле уходят частным подрядчикам армии США".

"Как хорошо, что мы не можем победить в этой войне. США сейчас стали представлять не свободу и добро, а ложь и коррупцию", — написал Kent Ramsay.

"И когда Россия будет праздновать победу, Запад останется без оружия…" — заключил пользователь Curt.