МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Днепровская вода по руслу Северо-Крымского канала пришла в Крым, идет ее накопление, сообщил РИА Новости глава парламента региона Владимир Константинов. Мишустин назвал объем инвестиций в Крым по итогам 2022 года

Ранее заместитель главы госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев сообщил РИА Новости, что временные затворы убраны в русле Северо-Крымского канала, который берет свое начало с Каховского водохранилища в Херсонской области. В осенне-зимний период канал не эксплуатируется, поэтому его русло было перекрыто, а вода сброшена.

"Днепровская вода уже дошла до перегораживающего сооружения в Красноперекопске на севере Крыма. Сейчас идет накопление воды", — сказал Константинов.

По его словам, воду из канала планируется подавать на нужды сельского хозяйства, в том числе для выращивания риса, что позволит в разы увеличить площадь орошаемых земель.

"В наливные водохранилища из системы Северо-Крымского канала планируется подать воды в объеме до 100 миллионов кубометров", — подчеркнул глава парламента.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. Симферополь перешел на снабжение водой из подземных источников, в основных городах были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли ливни.

Разблокировать канал удалось российским военным в феврале прошлого года с началом спецоперации и освобождением Херсонской области.

Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Берет свое начало в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища.