МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, что до сих пор использует Twitter, так как следует "использовать оружие врага".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

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"Что касается Twitter, надо использовать оружие врага. У нас Twitter не запрещен, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушел, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают. Я даже удивляюсь эффективности этого. Иногда даже просто приятно", — пояснил он.

Доступ к Twitter сейчас ограничен в России.