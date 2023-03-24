МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Партия стрелков, рыболовов и фермеров" в Австралии отвернулась от своего кандидата на выборах в сенат штата Новый Южный Уэльс из-за симпатии к России, пишет газета Sydney Morning Herald. Кандидат в президенты Турции: страна готова войти в евразийские проекты

По информации издания, ветеран австралийских ВС Шон Амброуз, который должен был стать кандидатом на выборах 25 марта, был удален с сайта партии. Отмечается, что кандидат выставлял в интернете посты с постами в поддержку президента России Владимира Путина, фотографии вместе с послом России Алексеем Павловским, а также "аккаунт в Twitter, который представляет пророссийскую военную символику Z на заглавном фото".

Как добавляет газета, Амброуз будет участвовать в выборах, так как его имя уже нельзя убрать с бюллетеня.

В выборах также примут участие бывший десантник Рикардо Бози и независимый кандидат Дэвид Грэм и другие кандидаты, которые поддерживают Россию.