МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Западные эксперты прогнозируют "распад" России к 2033 году для элит своих стран, у США предпосылки развала гораздо выше, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Западный мир ненавидит всех россиян, заявил Медведев

Политик ответил на просьбу прокомментировать заявления западных аналитиков о возможности "распада" страны в 2033 году на фоне кризисов и СВО, подчеркнув, что такие прогнозы имеют целевую аудиторию среди элит и истеблишмента США и их союзников.

Он также напомнил историю распада Советского Союза.

"Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", — отметил Медведев.

Кроме того, добавил зампред Совбеза России, у США предпосылки развала гораздо выше.