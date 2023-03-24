Медведев назвал целевую аудиторию прогнозов "распада" России
Медведев: прогнозы "распада" России имеют конкретную целевую аудиторию в западных элитах
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Западные эксперты прогнозируют "распад" России к 2033 году для элит своих стран, у США предпосылки развала гораздо выше, заявил замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Политик ответил на просьбу прокомментировать заявления западных аналитиков о возможности "распада" страны в 2033 году на фоне кризисов и СВО, подчеркнув, что такие прогнозы имеют целевую аудиторию среди элит и истеблишмента США и их союзников.
Он также напомнил историю распада Советского Союза.
"Скажем по-честному, распада Советского Союза никто не предполагал. А почему это случилось? Потому что руководство почивало на лаврах, утратило связь с реальностью, не смогло управлять политическими и экономическими процессами, поиздержалось и еще и попало в весьма сложную ситуацию из-за позиции наших оппонентов", — отметил Медведев.
Кроме того, добавил зампред Совбеза России, у США предпосылки развала гораздо выше.
https://1prime.ru/society/20230324/840184926.html
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