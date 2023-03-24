Медведев заявил, что систематически не читает каналы в Telegram
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в ходе большого интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, что систематически не читает каналы в Telegram, но при этом ему интересно, что пишут военные корреспонденты.
"Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю "поляну", такое бывает, или что-то там присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, "за ленточкой", то, что военные корреспонденты пишут, потому что там очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников", — сказал он.
Медведев также сообщил, что не подписан на анонимные каналы не потому, что считает это неправильным, а потому, что у него нет времени.
https://1prime.ru/society/20230324/840185027.html
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