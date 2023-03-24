МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в ходе большого интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, что систематически не читает каналы в Telegram, но при этом ему интересно, что пишут военные корреспонденты. Медведев объяснил свою любовь к Twitter

"Я систематически никого не читаю и ни на кого не подписан. То есть я просматриваю "поляну", такое бывает, или что-то там присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, "за ленточкой", то, что военные корреспонденты пишут, потому что там очень часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников", — сказал он.

Медведев также сообщил, что не подписан на анонимные каналы не потому, что считает это неправильным, а потому, что у него нет времени.