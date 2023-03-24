МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что и дальше будет писать в Twitter, если его не заблокируют и добавил, что надеется на владельца соцсети Илона Маска, об этом российский политик рассказал в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев объяснил свою любовь к Twitter

"И дальше будем этим заниматься, если не заблокируют. Хотя (экс-президента США) Трампа заблокировали, сейчас правда разблокировали. Надеюсь здесь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в Соединённых Штатах Америки и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания", — сказал он.

В ходе интервью Медведев также рассказал, что продолжает использовать Twitter, доступ к которому в России ограничен, так как необходимо "использовать оружие врага".