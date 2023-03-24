МОСКВА, 24 мар, — ПРАЙМ. Крым, ДНР, ЛНР Херсонская и Запорожская область являются субъектами России, заявил претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек. Глава Крыма рассказал о "мутных персонажах" в доме с квартирой Зеленского

Политик напомнил, что недавно выступал в Баку на конференции по интеграции Азербайджана в Евразию.

"Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики", — подчеркнул он.

Перинчек подал заявление в Высший избирательный совет для участия в выборах президента Турции 14 мая.