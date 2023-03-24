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Кандидат в президенты Турции признал Крым и новые регионы российскими
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Крым, ДНР, ЛНР Херсонская и Запорожская область являются субъектами России, заявил претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек. Политик напомнил, что... ПРАЙМ, 24.03.2023
общество , новости, россия, турция, новые субъекты рф, крым
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар, — ПРАЙМ. Крым, ДНР, ЛНР Херсонская и Запорожская область являются субъектами России, заявил претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек.
Политик напомнил, что недавно выступал в Баку на конференции по интеграции Азербайджана в Евразию.
"Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики", — подчеркнул он.
Перинчек подал заявление в Высший избирательный совет для участия в выборах президента Турции 14 мая.