МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сервисы кикшеринга Whoosh и "Юрент" с 24 марта откроют сезон в Москве, в "Самокатах Яндекс Go" старт нового сезона состоится на следующей неделе с учетом погодных условий, сообщили опрошенные РИА Новости сервисы. Медведев назвал стоимость электромобиля "Москвич" высоковатой

"Whoosh возобновил сезон в Москве. Самокаты Whoosh уже доступны во всех локациях в пределах МКАД и в ближних городах Подмосковья. При временных ухудшениях погодных условий сервис может включать "паузу" — самокаты останутся на улицах, но на время непогоды будут недоступны для аренды", — говорится в сообщении компании.

В "Юрент" также отметили, что 24 марта сервис запускается на территории всей Москвы и в ряде городов Московской области (Долгопрудном и Видном). А в течение двух недель самокаты "Юрент" также появятся в других городах Мособласти – Красногорске, Химках, Мытищах, Одинцово.

"Старт нового сезона в состоится на следующей неделе с учетом погодных условий", — сообщили в "Яндексе".

Помимо Москвы Whoosh уже открыл сезон в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Липецке, Владивостоке, Челябинске, Самаре, Твери, Ярославле и Иркутске, Волгограде и Владикавказе. В "Юрент" сезон начался Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саратове и других городах. Сезон в Санкт-Петербурге начнется 25 марта. "Самокаты Яндекс Go" уже доступны Краснодаре.

Сервисы Whoosh и "Юрент" в новом сезоне планируют увеличить парк самокатов в Москве до 20 тысяч. На конец прошлого сезона у них было по 15 тысяч самокатов.