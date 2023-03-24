МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что выдвинутые против него обвинения приведут к смертям и разрушениям, который станут для страны катастрофическими. Байден обвинил администрацию Трампа в проблемах американских банков

По словам Трампа, он не совершал никаких преступлений, а такие обвинения против него мог выдвинуть только "выродок — психопат", который ненавидит США.

"Что за человек может выдвигать обвинения против другого, в данном случае бывшего президента США… в преступлении, когда всем известно, что никакого преступления совершено не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения при таких ложных обвинениях могут быть катастрофическими для страны", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп предположил в субботу, что во вторник ему будут предъявлены уголовные обвинения и он будет взят под стражу, а также призвал своих сторонников "отвоевать нашу страну". Позднее республиканцы из палаты представителей направили письмо окружному прокурору Манхэттена Элвину Брэггу, в котором потребовали дать показания, так как он якобы собирается предъявить обвинения Трампу. Конгрессмены обвинили Брэгга в намерении "совершить беспрецедентное злоупотребление властью и предъявить обвинение бывшему президенту США, кандидату на будущих выборах". По мнению авторов письма, эти действия прокурора пошатнут уверенность в равнозначном применении правосудия и могут рассматриваться как вмешательство в ход избирательной кампании 2024 года. Документ подписали главы юридического комитета палаты, комитетов по надзору и администрированию. Трамп предрек США новую Великую депрессию

Выдвинутые Трампу обвинения связаны с выплатой в 2016 году крупной суммы Дэниэлс за молчание о романе с экс-президентом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.

Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.