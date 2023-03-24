МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РИА Новости в ведомстве. В Москве задержали двух чиновников ФТС, сообщил источник

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двух высокопоставленных чиновников ФТС задержали в Москве по уголовному делу о взяточничестве, детали которого пока не раскрываются.

"Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия", — сообщили в пресс-службе ведомства на вопрос РИА Новости о задержании замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, чьи имена ранее звучали в сообщениях СМИ.