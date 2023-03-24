ФТС России подтвердила задержание двух высокопоставленных сотрудников
ФТС подтвердила задержание высокопоставленных сотрудников Беглова и Алеева
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба России подтвердила факт задержания замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что двух высокопоставленных чиновников ФТС задержали в Москве по уголовному делу о взяточничестве, детали которого пока не раскрываются.
"Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия", — сообщили в пресс-службе ведомства на вопрос РИА Новости о задержании замначальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, чьи имена ранее звучали в сообщениях СМИ.
https://1prime.ru/society/20230324/840187118.html
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