МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пособие по семьеведению для укрепления семейных ценностей среди молодежи создадут в России, сообщил РИА Новости Институт изучения детства, семьи и воспитания. Путин утвердил основы госполитики укрепления нравственных ценностей

Как отмечается в релизе, Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с АНО "Азбука семьи" в целях укрепления традиционных семейных ценностей выпустят учебное пособие для подростков.

"Из мониторинга ценностных ориентаций молодежи, который проводит Институт воспитания два раза в год, мы, к сожалению, констатируем довольно низкое желание создавать семью и заводить детей, что является существенной демографической проблемой. <…> Поэтому одними из главных инструментов реализации программы воспитания для всех уровней образования являются методические пособия для родителей и педагогов, а для СПО должны таковыми стать программы по семьеведению. Проект такой программы уже разработан Институтом и сейчас будет проходить апробацию", — приводит пресс-служба слова директора Института изучения детства, семьи и воспитания Натальи Агре.

В Институте добавили, что пособия помогут молодежи строить межличностные отношения, разбираться в отношениях родителей и детей и природу психологических травм, а также подготовят к будущей семейной жизни.