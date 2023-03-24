2023-03-24T17:52:14+03:00

2023-03-24T17:52:14+03:00

2023-03-24T17:52:14+03:00

2023

https://1prime.ru/society/20230324/840192335.html

Названы сведения, нужные для заявления на пособие по уходу за ребенком

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Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Минтруд привел перечень дополнительных сведений, которые нужно указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ ведомства опубликован на... ПРАЙМ, 24.03.2023

право, общество , новости, россия, минтруд рф, заявление, пособие по уходу за ребенком

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https://1prime.ru/society/20230324/840190387.html

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60