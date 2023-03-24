Названы сведения, нужные для заявления на пособие по уходу за ребенком
Минтруд перечислил сведения, необходимые для заявления на пособие по уходу за ребенком
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минтруд привел перечень дополнительных сведений, которые нужно указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, при обращении за пособием дополнительно указывают:
сведения о составе семьи заявителя,
сведения о доходах членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев,
сведения о наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях,
причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей).
https://1prime.ru/society/20230324/840192335.html
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