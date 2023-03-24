МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минтруд привел перечень дополнительных сведений, которые нужно указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком, соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В России создадут учебное пособие по семьеведению

Согласно документу, при обращении за пособием дополнительно указывают:

  • сведения о составе семьи заявителя,
  • сведения о доходах членов семьи за последние двенадцать календарных месяцев,
  • сведения о наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках и иных кредитных организациях,
  • причины отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей).